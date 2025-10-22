قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
سقوط “عصفور” خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج
توقف محطة مياه الطود بالأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل
الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023
الوزراء: إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
استطلاع لـ"رويترز": أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية
فن وثقافة

عمرو الليثي يوجه رسالة مؤثرة إلى أولاده.. تفاصيل

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

وجه الإعلامي عمرو الليثي رسالة إلى أولاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يكشف فيه عن مدى حبه وامتنانه لهم. 

وقال عمرو الليثي: “أولادي أغلى حاجة في حياتي، وأتمنى أن يذكروني بالخير، وأن يعلموا أن حياتي كانت من أجلهم”.

وأضاف أن ابنه يمثل له روحه وقلبه، وأنه دائمًا ما يتوجه إلى الله بالدعاء أن يكون قد أدّى أمانته كأب على أكمل وجه.

وتابع: “حاولت أكون صاحب قبل ما أكون أب، ومسئول قبل ما أكون موجه، وسند قبل أي حاجة تانية”.

وأوضح عمرو الليثي: “أنا ما ربيتكوش إلا من طيب، وما أكلناش إلا من طيب، وكل قرش وراه تعب وسهر ومجهود، وربنا كان كريم ولطيف بينا، نفسي لما أغيب تدعوا لي، وتحسوا إن حياتي ما راحتش هدر، وإن اللي زرعته جواكوا هو أكبر ميراث ممكن أسيبه ورايا”.

وأكد الإعلامي عمرو الليثي أهمية التربية السليمة وغرس الأخلاق والقيم في الأبناء، مشددا على أن التأثير الإيجابي في حياة أولادنا هو الإرث الحقيقي الذي يبقى بعد الرحيل، وليس المال أو المناصب.

عمرو الليثي يعلق على تكريم أحمد نعينع 

بينما أعلن الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، تكريم الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، في منتدى الإعلام العربي الإسلامي الأول (أوسبو)، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأكد الليثي أن منتدى "أوسبو"؛ سيكون محطة بارزة في مسيرة الإعلام الإسلامي، ومنصة لتكريم رواده، مشيرًا إلى أن المنتدى من المقرر أن يكرم عددا من كبار القراء في العالم العربي والإسلامي، فضلا عن تكريم عدد من الإعلاميين في الدول الإسلامية. 

ويشهد المنتدى مشاركة نخبة من رؤساء الهيئات الإعلامية وكبار الإعلاميين والخبراء من مختلف دول العالم الإسلامي، ويتضمن ندوات وورش عمل متخصصة حول قضايا الإعلام الديني والثقافي ودوره في دعم قيم الوسطية والتعايش.

كما يتزامن الحدث مع الاجتماع السادس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي تحت شعار “نشر ثقافة الوسطية عبر وسائل الإعلام”، الذي يبحث سبل تطوير الخطاب الديني المعتدل وتعزيز تأثيره في المجتمعات الإسلامية.

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي أعمال عمرو الليثي أولاد عمرو الليثي برنامج عمرو الليثي

