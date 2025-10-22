قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للترجمة يطلق جائزة أفضل كتاب مترجم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أ ش أ

 أعلن المركز القومي للترجمة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب السابعة والخمسين التي من المقرر أن تنطلق عام 2026.


وذكر المركز -في بيان اليوم الأربعاء- أن شروط الجائزة تتضمن أن يكون الكتاب في مجالين هما كتاب مترجم للطفل وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه، وكتاب مترجم في أحد الموضوعات العامة وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه،. 


وحدد المركز شروط التقدم للجائزة وهي أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال عام 2025، ويُثبت ذلك برقم الإيداع القانوني وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية وليست عن لغة وسيطة وأن يكون العمل المترجم حاصلًا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية) وأن يكون التقدم للجائزة بعمل واحد فقط وفي مجال واحد ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه وألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.


وأضاف المركز أن الأوراق والوثائق المطلوبة للتقدم للجائزة هي عدد ثلاث نسخ من الترجمة، ونسخة واحدة من النص الأجنبي ومستند من دار النشر يثبت حصول الدار على حقوق ترجمة العمل ونشره إلى اللغة العربية وسيرة ذاتية مختصرة للمترجم، وصورة من بطاقة الرقم القومي ونموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليها من مقر المركز).


وتُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز باليد أو بالبريد المصري على العنوان التالي: (شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة)، اعتبارًا من 26-10-2025 حتى 30-11-2025، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت. 

المركز القومي للترجمة الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة أفضل كتاب مترجم لدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب

