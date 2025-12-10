قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش عيب.. الفنانة شمس: عشت مع جوزي في بيت واحد بعد الطلاق.. والست المصرية أصيلة
إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل يزن النعيمات: نمتلك عروضا من آسيا وأفريقيا وأوروبا.. ونرحب بعرض الأهلي

يزن النعيمات
يزن النعيمات
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تصريحات فارشيد نوري وكيل يزن النعيمات بشأن العروض يمتلكها عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال فارشيد نوري وكيل يزن النعيمات:"
اللاعب يمتلك عروض من آسيا وأفريقيا وأوروبا، هناك تواصل حدث مع اللاعب من قبل الأهلي وهناك ترحيب أولي إذا وصل عرض من النادي الأهلي".

كشف وليد الحديدي، رئيس تحرير برنامج "نمبر1"، في تصريحاته خلال البرنامج، كواليس جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات، لاعب المنتخب الأردني والعربي القطري، وكواليس بعض أحداث المنتخب المصري عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأردن في بطولة كأس العرب 2025.

وأوضح "الحديدي" في مداخلته عبر برنامج "نمبر١" على شاشة CBC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، أن مصدرًا مقربًا من المهاجم الأردني يزن النعيمات أكد أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي قبل التعاقد مع وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن كفة الأخير رجحت في اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن نادي الزمالك تفاوض بقوة مع النعيمات في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وعلّق “الحديدي” على خسارة منتخب مصر بثلاثية أمام الأردن، قائلاً إن الهزيمة جاءت صادمة وتجاوزت كل التوقعات: “لم يكن أحد يتوقع أن ينهزم المنتخب بهذه النتيجة، والجماهير حاولت إيجاد الأعذار، لكنها صدمة كبيرة”.

وكشف “الحديدي” عن أجواء التوتر داخل الملعب بعد المباراة، موضحًا أن لاعبي المنتخب رفضوا الإدلاء بتصريحات إعلامية، كما حدثت مناوشات بين بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد النني، في مشهد يعكس حالة الإحباط داخل الفريق.

الإعلامي فتح الله زيدان فارشيد نوري وكيل يزن النعيمات يزن النعيمات الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

رائحة العرق

صعبة حتى في الشتاء.. أكلات تسبب رائحة العرق الكريهة وأخرى تعالجها

الكفتة بالبطاطس

طريقة عمل طاسة الكفتة بالبطاطس والفلفل

حساسية الأنف

مشروب غير متوقع يقلل حساسية الأنف والصداع.. تعرف عليه

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد