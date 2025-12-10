وكيل يزن النعيمات: نمتلك عروضا من آسيا وأفريقيا وأوروبا.. ونرحب بعرض الأهلي

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تصريحات فارشيد نوري وكيل يزن النعيمات بشأن العروض يمتلكها عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال فارشيد نوري وكيل يزن النعيمات:"

اللاعب يمتلك عروض من آسيا وأفريقيا وأوروبا، هناك تواصل حدث مع اللاعب من قبل الأهلي وهناك ترحيب أولي إذا وصل عرض من النادي الأهلي".

كشف وليد الحديدي، رئيس تحرير برنامج "نمبر1"، في تصريحاته خلال البرنامج، كواليس جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات، لاعب المنتخب الأردني والعربي القطري، وكواليس بعض أحداث المنتخب المصري عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأردن في بطولة كأس العرب 2025.

وأوضح "الحديدي" في مداخلته عبر برنامج "نمبر١" على شاشة CBC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، أن مصدرًا مقربًا من المهاجم الأردني يزن النعيمات أكد أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي قبل التعاقد مع وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن كفة الأخير رجحت في اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن نادي الزمالك تفاوض بقوة مع النعيمات في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وعلّق “الحديدي” على خسارة منتخب مصر بثلاثية أمام الأردن، قائلاً إن الهزيمة جاءت صادمة وتجاوزت كل التوقعات: “لم يكن أحد يتوقع أن ينهزم المنتخب بهذه النتيجة، والجماهير حاولت إيجاد الأعذار، لكنها صدمة كبيرة”.

وكشف “الحديدي” عن أجواء التوتر داخل الملعب بعد المباراة، موضحًا أن لاعبي المنتخب رفضوا الإدلاء بتصريحات إعلامية، كما حدثت مناوشات بين بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد النني، في مشهد يعكس حالة الإحباط داخل الفريق.