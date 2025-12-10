قرفان ولا بيغير هدومه.. سر غضب بيزيرا بلقاء الزمالك بكأس عاصمة مصر

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك سر خروج البرازيلي خوان بيزيرا نجم القلعة البيضاء غاضبا ورفضه الجلوس على دكة الإحتياط أثناء تبديله فى مباراة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات الجولة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر.

قال المصدر ذاته أن البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك خرج غاضبا من لقاء كهربا الإسماعيلية لدي خروجه من الملعب أثناء استبداله فى مباراة كهرباء الإسماعيلية ورفض الجلوس على دكة البدلاء إعتراضا على قرار أحمد عبدالرؤوف المدير الفني.

تابع: بيزيرا كان يري بقاءه في الملعب وأنه قدم مردودا جيدا وساهم فى صناعة أحد أهداف اللقاء وأن خروجه من الملعب لإستبداله قرار خاطئ من أحمد عبدالرؤوف المدير الفني.

أضاف: بيزيرا اثناء خروجه وتوجه إلي غرفة خلع الملابس دون مرافقة زملائه على دكة البدلاء قام بخلع تيشيرت الزمالك وهو غاضب من قرار إستبداله.

لفتت المصادر إلي أن ما يقال أن بيزيرا لم يخرج غاضبا من قرار استبداله لتغيير ملابسه لا يمت الي الصحة على الإطلاق.

مدرب الزمالك يوضح





قال أحمد عبد الروؤف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر، هي مواجهة في ظروف صعبة، خاصة في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، والاستعانة بلاعبين صغار السن، ولاعبين لم يشاركون لفترات طويلة مع الفريق.



وأضاف أحمد عبد الرؤوف:" خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ واللاعب خرج بعد استبداله في المباراة لتغيير ملابسه، وهناك أخطاء أتحملها ، وسأعمل على علاجها في الفترة المقبلة، وأنا أعمل في ظروف ضيقة جدًا ولابد أن نتعامل وفقًا للظروف التي نمر بها"

توقيع عقوبة على محترف الزمالك

في غضون ذلك نفت إدارة نادي الزمالك، توقيع أي عقوبة مالية ضد خوان ألفينا بيزيرا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مباراة الأمس أمام كهرباء الإسماعيلية.

وأكد مسئولو الزمالك أن إدارة الكرة في النادي لن تفرض أي عقوبة ضد اللاعب، بعد ظهور علامات الغضب عليه بعد تبديله أمام كهرباء الإسماعيلية بالأمس.

وأوضح مسئولو الزمالك أن خوان ألفينا بيزيرا، سيتواجد في التدريبات بشكل طبيعي، ولن تفرض ضده عقوبات خاصة أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المتأخرة لذلك لا يمكن فرض عقوبات ضده.