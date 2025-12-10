قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرفان ولا بيغير هدومه.. سر غضب بيزيرا بلقاء الزمالك بكأس عاصمة مصر

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
حسن العمدة

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك سر خروج البرازيلي خوان بيزيرا نجم القلعة البيضاء غاضبا ورفضه الجلوس على دكة الإحتياط أثناء تبديله فى مباراة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات الجولة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر.

قال المصدر ذاته أن البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك خرج غاضبا من لقاء كهربا الإسماعيلية لدي خروجه من الملعب أثناء استبداله فى مباراة كهرباء الإسماعيلية ورفض الجلوس على دكة البدلاء إعتراضا على قرار أحمد عبدالرؤوف المدير الفني.

تابع: بيزيرا كان يري بقاءه في الملعب وأنه قدم مردودا جيدا وساهم فى صناعة أحد أهداف اللقاء وأن خروجه من الملعب لإستبداله قرار خاطئ من أحمد عبدالرؤوف المدير الفني.

أضاف: بيزيرا اثناء خروجه وتوجه إلي غرفة خلع الملابس دون مرافقة زملائه على دكة البدلاء قام بخلع تيشيرت الزمالك وهو غاضب من قرار إستبداله.

لفتت المصادر إلي أن ما يقال أن بيزيرا لم يخرج غاضبا من قرار استبداله لتغيير ملابسه لا يمت الي الصحة على الإطلاق.

مدرب الزمالك يوضح
 


قال أحمد عبد الروؤف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر، هي مواجهة في ظروف صعبة، خاصة في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، والاستعانة بلاعبين صغار السن، ولاعبين لم يشاركون لفترات طويلة مع الفريق.


وأضاف أحمد عبد الرؤوف:" خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ واللاعب خرج بعد استبداله في المباراة لتغيير ملابسه، وهناك أخطاء أتحملها ، وسأعمل على علاجها في الفترة المقبلة، وأنا أعمل في ظروف ضيقة جدًا ولابد أن نتعامل وفقًا للظروف التي نمر بها"

توقيع عقوبة على محترف الزمالك
في غضون ذلك نفت إدارة نادي الزمالك، توقيع أي عقوبة مالية ضد خوان ألفينا بيزيرا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مباراة الأمس أمام كهرباء الإسماعيلية.

وأكد مسئولو الزمالك أن إدارة الكرة في النادي لن تفرض أي عقوبة ضد اللاعب، بعد ظهور علامات الغضب عليه بعد تبديله أمام كهرباء الإسماعيلية بالأمس.

وأوضح مسئولو الزمالك أن خوان ألفينا بيزيرا، سيتواجد في التدريبات بشكل طبيعي، ولن تفرض ضده عقوبات خاصة أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المتأخرة لذلك لا يمكن فرض عقوبات ضده.

نادي الزمالك الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا خوان بيزيرا كهرباء الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

رئيس شركة مياه كفر الشيخ

رئيس «مياه كفر الشيخ» يتفقد أعمال كسح تجمعات الأمطار | صور

خدمة اجتماعية جامعة بني سويف

تكريم وفد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف بالمؤتمر العلمي الدولي

محافظ بورسعيد يشيد بقرار أبو علي لإنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي| شاهد

محافظ بورسعيد يشيد بقرار إنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي| شاهد

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد