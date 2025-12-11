الانتخابات تسير بشكل منتظم ومستقر في 7 دوائر ملغاة بالجيزة

قالت ريهام فيكتور، مراسلة «إكسترا نيوز» من الجيزة، إن المحافظة تشهد اليوم الثاني على التوالي جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لأحكام قضائية.

وأوضحت أن الجيزة من أكبر المحافظات من حيث عدد الدوائر الانتخابية، حيث يتم إعادة الانتخابات في 7 دوائر من أصل 12 دائرة، مع كتلة تصويتية تصل إلى 5 ملايين ناخب من أصل أكثر من 6 ملايين يحق لهم التصويت.

تفاصيل اللجان وعدد المقاعد

وأوضحت «فيكتور» أن عدد اللجان الفرعية في محافظة الجيزة يبلغ 571 لجنة، بينما تضم منطقة بولاق الدكرور 19 لجنة فرعية، وتتنافس الأحزاب والمرشحون على 17 مقعدًا في المحافظة.

ضبط مخالفات فردية أثناء التصويت

أشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أن وزارة الداخلية ضبطت أمس 7 أشخاص في عدد من الدوائر، بعد حيازتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي لاستخدامها في توزيع الأموال والدعاية الانتخابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انتظام العملية الانتخابية واستقرارها

أكدت ريهام فيكتور أنه منذ الأمس لم تُرصد أي معوقات أخرى من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أو الأجهزة الأمنية، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومستقر في مختلف الدوائر. وأضافت أن الكثافات حتى اللحظة متوسطة أو بسيطة، وهو أمر معتاد في الساعات الأولى من الصباح خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى تصدر النساء للمشهد الانتخابي في بولاق الدكرور منذ فتح اللجان.