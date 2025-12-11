طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن صدور قرار جمهوري ، بتعيين الدكتور طه حسن مختار عبدالفتاح عاشور أستاذ هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئى بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور طه عاشور، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.

يذكر أن الدكتور طه عاشور حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية "هندسة زراعية " بكلية الزراعة بمشتهر وله العديد من المقررات العلمية منها أساسيات الهندسة الزراعية والتحكم البيئى والقوى والطاقات المزرعية وله العديد من الاسهامات والأنشطة العلمية والثقافية.