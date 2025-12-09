قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرب الروسية.. اجتماع أوروبي-أوكراني لتنسيق الموقف وسط ضغوط أمريكية
تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة
حماس: نحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
محافظات

رئيس جامعة بنها يتابع اختبارات أساسيات التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، علي ضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة اختبارات التحول الرقمي وتسخير كافة الإمكانيات المطلوبة أثناء تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة بالذكاء الاصطناعي من قبل وحدة التدريب المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.


جاء ذلك خلال البث التجريبي لتفقد سير اختبارات أساسيات التحول الرقمي والذي كان يؤديها ٦٤ متدربا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها من مختلف التخصصات والكليات.
وأشار رئيس الجامعة إلي أن تم تجهيز معامل الحاسب الآلي بالجامعة باللوجستيات والبنية الأساسية المطلوبة للمتابعة والمراقبة، مضيفا أن هذه المعامل جرى تزويدها بأحدث انواع كاميرات المراقبة، حيث تم البدء بـ ٦٠ كاميرا على أن يتم دعم المنظومة بإضافة ٦٠ كاميرا جديدة خلال الفترة المقبلة.


وأضاف " الجيزاوي "  أن تفعيل نظام الكاميرات الذكية داخل معامل الاختبارات بوحدة التدريب يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المتابعة والمراقبة، وذلك لضمان أعلى مستويات الانضباط من خلال منع الغش ورصد الحركة داخل معامل الحاسب والتأكد من هوية المختبرين  ، وأن تطبيق هذا النظام يمثل نقلة نوعية مهمة في تعزيز مصداقية الاختبارات ورفع قيمة الشهادة الممنوحة للمتدربين، مشدداً على ضرورة التفعيل الكامل للمنظومة الجديدة بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والجودة في الامتحانات.


من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد سالم مدير وحدة التدريب بالجامعة أن وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها تعد من الوحدات المؤهلة للتفاعل مع أي منظومة يقدمها المجلس الأعلى للجامعات، لاسيما وأن الوحدة تحتل المرتبة الثالثة من بين ١٣٠ مركزاً على مستوى الجمهورية الوحدة  ، لافتا أنها تعمل بشكل متكامل على تطوير البنية التكنولوجية بما يدعم تطبيق النظم الحديثة في التدريب والاختبارات، مؤكداً أن منظومة المتابعة والمراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستسهم في تعزيز الثقة في آليات التقييم والارتقاء ببيئة الإختبارات داخل الجامعة .

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

