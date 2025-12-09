رئيس جامعة بنها يتابع اختبارات أساسيات التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، علي ضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة اختبارات التحول الرقمي وتسخير كافة الإمكانيات المطلوبة أثناء تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة بالذكاء الاصطناعي من قبل وحدة التدريب المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.



جاء ذلك خلال البث التجريبي لتفقد سير اختبارات أساسيات التحول الرقمي والذي كان يؤديها ٦٤ متدربا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها من مختلف التخصصات والكليات.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن تم تجهيز معامل الحاسب الآلي بالجامعة باللوجستيات والبنية الأساسية المطلوبة للمتابعة والمراقبة، مضيفا أن هذه المعامل جرى تزويدها بأحدث انواع كاميرات المراقبة، حيث تم البدء بـ ٦٠ كاميرا على أن يتم دعم المنظومة بإضافة ٦٠ كاميرا جديدة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف " الجيزاوي " أن تفعيل نظام الكاميرات الذكية داخل معامل الاختبارات بوحدة التدريب يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المتابعة والمراقبة، وذلك لضمان أعلى مستويات الانضباط من خلال منع الغش ورصد الحركة داخل معامل الحاسب والتأكد من هوية المختبرين ، وأن تطبيق هذا النظام يمثل نقلة نوعية مهمة في تعزيز مصداقية الاختبارات ورفع قيمة الشهادة الممنوحة للمتدربين، مشدداً على ضرورة التفعيل الكامل للمنظومة الجديدة بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والجودة في الامتحانات.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد سالم مدير وحدة التدريب بالجامعة أن وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها تعد من الوحدات المؤهلة للتفاعل مع أي منظومة يقدمها المجلس الأعلى للجامعات، لاسيما وأن الوحدة تحتل المرتبة الثالثة من بين ١٣٠ مركزاً على مستوى الجمهورية الوحدة ، لافتا أنها تعمل بشكل متكامل على تطوير البنية التكنولوجية بما يدعم تطبيق النظم الحديثة في التدريب والاختبارات، مؤكداً أن منظومة المتابعة والمراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستسهم في تعزيز الثقة في آليات التقييم والارتقاء ببيئة الإختبارات داخل الجامعة .