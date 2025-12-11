توقيع الكشف الطبي على 237 طفلا فى قافلة جامعة بنها بكفر شكر

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمدرسة بقرية برقطا ٢ بكفر شكر ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس .



جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ خالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار اطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها العديد من المبادرات والقوافل الصحية للكشف على طلاب المدارس فى المراحل الدراسية المختلفة بقرى محافظة القليوبية ، تفعيلا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المحلي



من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي شمل ١٢٠ حالة أطفال ، و٦٥ حالة روماتيزم ، و٥٢ حالة رمد بإجمالي ٢٣٧ حالة ، بالإضافة إلي عمل نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.