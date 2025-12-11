قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تشارك بالملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

شارك وفد من جامعة بنها فى فعاليات الملتقي التنسيقي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، والذى عُقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بتمكين ودعم المرأة وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.


وضم وفد الجامعة كلا من الدكتورة نيفين سيد عبد الصبور مدير وحدة مناهضة العنف ، والدكتورة كريمة الحصرى عضو بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى حرص الجامعة على المشاركة فى الملتقى يأتي لمناقشة الدور الرئيسي الذى تقوم به الوحدة بجامعة بنها فى مناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة في العمل والتعليم بالجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التى تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر 2030.
التمكين الاجتماعي والاقتصادى
وقالت الدكتورة نيفين عبدالصبور خلال مشاركتها أن دعم الجامعة المستمر للوحدة يعكس إيمان القيادة الجامعية بأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة داخل الجامعة ، بما يتكامل مع الجهود الوطنية فى مجالات التمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للمرأة.


وأضافت أن مشاركة جامعة بنها هذا العام تُعبر عن استمرار دورها الفاعل فى الملتقى سنوياً ، وحرصها على عرض انجازات الوحدة ، وتبادل الخبرات مع الوحدات النظيرة فى الجامعات المصرية ، بما يعزز بناء شبكة تعاون فعالة تدعم جهود مكافحة العنف ضد المرأة .
يذكر أن الفعاليات شهدت حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والدكتورة هبه نصار رئيس لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات ، والأستاذة سالى ذهنى مدير برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والأستاذة  منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، والأستاذة هالة الأمين مدير لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

افتتاح أول فصل لمتعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين

تعليم بورسعيد : افتتاح أول فصل لمتعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين .. صور

زيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفس حضاري لأهالي السلام الجديد والتصنيع

بورسعيد.. استمرار أعمال تطوير حديقة «جمال عبد الناصر» بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع

محافظ المنيا يتابع الانتخابات

محافظ المنيا : انتظام التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد