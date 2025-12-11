جامعة بنها تشارك بالملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شارك وفد من جامعة بنها فى فعاليات الملتقي التنسيقي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، والذى عُقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بتمكين ودعم المرأة وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.



وضم وفد الجامعة كلا من الدكتورة نيفين سيد عبد الصبور مدير وحدة مناهضة العنف ، والدكتورة كريمة الحصرى عضو بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى حرص الجامعة على المشاركة فى الملتقى يأتي لمناقشة الدور الرئيسي الذى تقوم به الوحدة بجامعة بنها فى مناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة في العمل والتعليم بالجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التى تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر 2030.

التمكين الاجتماعي والاقتصادى

وقالت الدكتورة نيفين عبدالصبور خلال مشاركتها أن دعم الجامعة المستمر للوحدة يعكس إيمان القيادة الجامعية بأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة داخل الجامعة ، بما يتكامل مع الجهود الوطنية فى مجالات التمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للمرأة.



وأضافت أن مشاركة جامعة بنها هذا العام تُعبر عن استمرار دورها الفاعل فى الملتقى سنوياً ، وحرصها على عرض انجازات الوحدة ، وتبادل الخبرات مع الوحدات النظيرة فى الجامعات المصرية ، بما يعزز بناء شبكة تعاون فعالة تدعم جهود مكافحة العنف ضد المرأة .

يذكر أن الفعاليات شهدت حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والدكتورة هبه نصار رئيس لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات ، والأستاذة سالى ذهنى مدير برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والأستاذة منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، والأستاذة هالة الأمين مدير لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .