استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد لجان اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025

شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية اليوم الخميس ثاني أيام عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية داخل لجان المحافظة.

وزار محافظ الأقصر لجنة رقم 31 بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة بالكرنك، حيث رافقه خلال الجولة اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وشهدت اللجنة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية كاملة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن جميع اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي مستجدات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مراكز ومدن المحافظة، لضمان تيسير عملية التصويت للمواطنين وتذليل أي عقبات ، كما دعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري بما يعكس الوعي الوطني والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

يحمي من السرطان والسكر .. فوائد مذهلة لخضار مهمل

كنز غذائي .. ماذا يحدث عند تناول شوربة العدس في الشتاء؟

طرق طبيعية لتدفئة الجسم بدون دفاية

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

