محافظ الأقصر يتفقد لجان اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية اليوم الخميس ثاني أيام عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية داخل لجان المحافظة.

وزار محافظ الأقصر لجنة رقم 31 بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة بالكرنك، حيث رافقه خلال الجولة اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وشهدت اللجنة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية كاملة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن جميع اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي مستجدات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مراكز ومدن المحافظة، لضمان تيسير عملية التصويت للمواطنين وتذليل أي عقبات ، كما دعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري بما يعكس الوعي الوطني والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن.