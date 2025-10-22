جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد بالدوري ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قيادة جراديشار هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد بالدوري المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد بالدوري في ثاني مباريات ييس توروب مع المارد الأحمر ".



أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.