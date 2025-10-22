مايان السيد بعد عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" في الجونة: من أجمل أيام حياتي

عبرت الفنانة مايان السيد عن سعادتها بالعرض الأول لـ فيلم "ولنا في الخيال حب "بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة و بحضور أبطاله.



وكتبت مايان السيد عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»: "من اجمل ايام حياتي الحمد لله في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب حسيت بكمية حب ومشاعر حقيقية جميلة".

واضافت:"شكرًا لكل حد كان قاعد بيتفرج وشكرًا لاحتفائكم بينا وبالفيلم، انا فخورة بالفيلم دا وبحبه ويارب انتوا كمان لما تتفرجوا تتبسطوا زي ما احنا اتبسطنا واحنا بنعمله".

واستكملت :"فخورة بيكي اوي يا احلي واشطر مخرجة شكرًا على الفرصة دي".