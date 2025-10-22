انطلاق ندوة الممثل التركي قان أورغانجـي أوغلو ضمن فعاليات مهرجان الجونة

انطلقت منذ قليل ندوة الممثل التركي الشهير قان أورغانجـي أوغلو ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وشكر قان أورغانجـي أوغلو الجمهور على التواجد في ندوته وتحدث بعدة كلمات باللغة التركية مازحا مع المذيع شريف نور الدين الذي يستضيف الندوة.

وعبر قان أورغانجـي أوغلو عن عدم فهمه للحاسة الكوميدية في فيلم "السادة الأفاضل" الذي حضره أمس لكنه شعر بالتفاعل مع القصة والعمل.

من هو قان أورغانجي أوغلو

قان أورغانجي أوغلو هو ممثل تركي وُلد في 8 مايو عام 1981 في مدينة إزمير، تركيا. تخرّج من قسم العلاقات الدولية في جامعة مرمرة، ثم درس التمثيل في الولايات المتحدة قبل أن يبدأ مسيرته الفنية في أوائل الألفينات.

وحقق أوغلو شهرة واسعة على الصعيدين المحلي والعالمي بعد تجسيده شخصية أمير كوزجو أوغلو في مسلسل حب أعمى، الذي حصد جوائز دولية وعُرض في العديد من الدول.