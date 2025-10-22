بالفوشيا.. ليلى علوي تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة ليلى علوي ، إطلالة جديدة من فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وتألقت ليلى علوي ، بإطلالة جذابة لافته،إذا ارتدت فستان قصير باللون الفوشيا، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.



وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.