شيري عادل تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة شيري عادل على مشاركة متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت شيري عادل أنظار جمهورها بإطلالة جذابة بالكاجوال، حيث ارتدت هاف ستومك باللون الأبيض نسقت معه بنطلون جينز، وقد حازت الصورة على إعجاب متابعيها.



ولم تبالغ شيري عادل في الإكسسوارات والمجوهرات، ما منحها إطلالة بسيطة للغاية، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شيري عادل بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.