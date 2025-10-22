قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
فن وثقافة

تامر كروان يوثق أعماله الموسيقية ويحضر لحفل ضخم في مارس

تامر كروان
تامر كروان
أحمد إبراهيم

أكد الموسيقار تامر كروان انتهاءه من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل «وتر حساس 2» للمخرج وائل فرج، إلى جانب انتهائه من تأليف موسيقى فيلم تسجيلي بعنوان «مثلث الحب» إخراج آلاء محمود، والمقرر أن يشارك في منافسات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 المقررة في نوفمبر المقبل.

كما كشف عن تحضيره حاليًا لموسيقى عمل درامي لبناني شهير سيُعلن عن تفاصيله خلال الأيام القادمة.

وأوضح كروان في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة تشهد تحولًا مهمًا في مسيرته الفنية، قائلاً: «قررت توثيق المقطوعات الموسيقية الخاصة بكل أعمالي على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية المختلفة، لحفظ الحقوق الفنية، فلطالما كان الناس يسمعون الموسيقي التي اقوم بتأليفها على الإنترنت دون أن يدركوا أنني صاحبها، لذلك قررت التعاون مع المنتج ريتشارد الحاج لاعادة طرح هذه المقطوعات بشكل مؤسسي، وقمت بإعادة ضبط كل التراكات، بينما يتولى ريتشارد عملية التوثيق والحماية والمتابعة، وهي خطوة ضرورية قد تكون تأخرت، كما نخطط معًا لإقامة سلسلة من الحفلات الموسيقية خلال الشهور المقبلة».

تامر كروان يحضر لحفل ضخم 

وأضاف: «أُحضّر في مارس 2026 لإقامة حفل موسيقي كبير بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وسأقدم خلاله تجربة بصرية وترفيهية غير تقليدية تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور، بمشاركة نحو 50 عازفاً، واعتبر هذا الحفل حلم قديم تأجل كثيراً، وخطوة تتطلب شجاعة ومواجهة مباشرة مع الناس».

وتحدث كروان عن العمل الأقرب إلى قلبه قائلاً: «فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصر الله يظل من أكثر أعمالي خصوصية. فهو عمل صعب وملحمي يوثق فترات من عام 1948 حتى 1994، ويتناول القضية الفلسطينية وعلاقة مصر بها، عُرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي ضمن الاختيار الرسمي، وحرصت من خلال موسيقاه على ملامسة مشاعر المشاهد الأجنبي ليتفاعل مع القضية والإنسان العربي، استغرق العمل عليه وقتاً طويلاً وكان من أصعب مشاريعي».

وأكد كروان أن المؤلف الموسيقي أصبح اليوم عنصراً محورياً في صناعة السينما والدراما التلفزيونية، موضحاً: «ما نحتاجه هو تطوير العلاقة بين الموسيقى والصورة، فالموسيقى لم تعد مجرد خلفية بل جزء من السرد البصري، نحن في الوطن العربي نملك مواهب في التأليف الموسيقي قوية ومواهب متميزة في هذا المجال، وعلينا دعم الأجيال الجديدة لتفهم أهمية الموسيقى التصويرية».

وردًا على ما إذا كان يوزع الأغاني للمطربين في الفترة المقبلة، قال كروان: «لا أقوم بتوزيع الأغاني للمطربين، لكني أؤلف موسيقى تجمع بين التلحين والتوزيع، أحياناً أوزع أغنية ضمن فيلم، لكنني لست موزعاً بالمعنى التقليدي».

واختتم حديثه مؤكداً أهمية الشخصية الفنية للمؤلف الموسيقي: «من الضروري أن يكون للمؤلف بصمة خاصة تميزه عن الآخرين، حينما تسمع مقطوعة موسيقية وتدرك إنها لتامر كروان فهذا يعني أنك نجحت، أما من يكرر الجمل اللحنية نفسها ويقتبس من غيره، فهو لا يبدع بل يستنسخ، التكرار خطر على أي مؤلف موسيقي».

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

كلينتون

مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين

ستيلانتس

ستيلانتس أمام القضاء بسبب نظامها المضاد للصوص.. يتسبب في سرقة السيارات

هاتف GT8

بكاميرا 200 ميجابكسل| ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك مواصفاته

كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك

حافظ على خصوصيتك.. كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك؟

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

