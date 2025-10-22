قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ محمد صلاح ضد الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض مواجهة جديدة أمام أحد أندية الدوري الألماني، عندما يحل فريقه ليفربول الإنجليزي ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "دوتش بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 – 2026.

وتُعد مواجهة فرانكفورت هي السادسة لمحمد صلاح أمام فرق ألمانية في البطولة القارية، بعدما سبق له مواجهة أندية شالكه، هوفنهايم، بايرن ميونخ، بايرليفركوزن، ولايبزيج خلال مسيرته الأوروبية مع أندية بازل، روما، وليفربول.

سجل صلاح ضد الأندية الألمانية

شالكه
كانت البداية أمام شالكه في موسم 2013 – 2014 عندما كان صلاح لاعبًا في صفوف بازل السويسري، حيث خسر الفريق السويسري مباراتي الذهاب والإياب، وشارك النجم المصري في 180 دقيقة كاملة دون تسجيل أو صناعة.

هوفنهايم
واجه صلاح فريق هوفنهايم في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بموسم 2017 – 2018، في أول مواسمه مع ليفربول. فاز الفريق الإنجليزي في المباراتين، وسجل صلاح هدفًا في فوز الريدز بنتيجة 4 – 2.

بايرليفركوزن
التقى صلاح مع بايرليفركوزن في ثلاث مناسبات. الأولى والثانية بقميص روما الإيطالي في موسم 2015 – 2016، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل 4 – 4 دون مساهمة مباشرة من صلاح، فيما سجل هدفًا وصنع آخر في فوز روما 3 – 2 بالإياب.


أما المواجهة الثالثة فكانت مع ليفربول في موسم 2024 – 2025، حيث ساهم بصناعة هدفين في فوز فريقه برباعية نظيفة ضمن مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

بايرن ميونخ
في موسم 2018 – 2019، شارك صلاح في مواجهتي ليفربول أمام بايرن ميونخ بدور الـ16. انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، قبل أن يصنع النجم المصري هدفًا في فوز فريقه 3 – 1 على ملعب "أليانز أرينا".

لايبزيج

واجه صلاح لايبزيج 3 مرات جميعها بقميص ليفربول. في موسم 2020 – 2021 سجل هدفين ذهابًا وإيابًا في فوز فريقه بنفس النتيجة 2 – 0. كما صنع هدفًا في فوز الريدز 1 – 0 خلال مرحلة الدوري لموسم 2024 – 2025.

بهذه المواجهة، يواصل محمد صلاح سلسلة تألقه أمام الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا، بحثًا عن إنجاز جديد يضاف إلى سجله المميز مع ليفربول على الصعيد القاري.

