إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
رياضة

«قاهر ليفربول» يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

هدف ماجواير أمام ليفربول
هدف ماجواير أمام ليفربول

كشفت رابطة البريميرليج، اليوم الأربعاء، عن جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأوضحت رابطة البريميرليج عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير كأفضل لاعب في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت: “أثبت هدف ماجواير برأسه في الدقيقة 84 ضد حامل اللقب ليفربول أنه حاسم لتحقيق الفوز 2-1 ومنح مانشستر يونايتد أول انتصار في أنفيلد منذ يناير 2016”.

وحصل ماجواير على 42 بالمئة من أصوات الجماهير في الجولة الثامنة ليتفوق على أقرب منافس له، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إيرلينج هالاند (14 بالمئة).

وكان المرشحون الستة الآخرون هم جان فيليب ماتيتا (12%)،  وبوكايو ساكا (11%)، وريس جيمس (10%)، ونوردي موكيلي (سبعة%)، وبيدرو نيتو (ثلاثة%)، وجونيور كروبي (واحد بالمائة).

 الفائزون بجائزة أفضل لاعب في الجولة هذا الموسم:


 هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)
مويسيس كايسيدو (تشيلسي)
 إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
 رايان جرافينبيرش (ليفربول)
لوكاس بيرجفال (توتنهام)
 دومينيك زوبوسزلاي (ليفربول)
جواو بالينها (توتنهام)
 ريتشارليسون (توتنهام)

الدوري الإنجليزي ليفربول هاري ماجواير مانشستر يونايتد البريميرليج

