«قاهر ليفربول» يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة البريميرليج، اليوم الأربعاء، عن جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأوضحت رابطة البريميرليج عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير كأفضل لاعب في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت: “أثبت هدف ماجواير برأسه في الدقيقة 84 ضد حامل اللقب ليفربول أنه حاسم لتحقيق الفوز 2-1 ومنح مانشستر يونايتد أول انتصار في أنفيلد منذ يناير 2016”.

وحصل ماجواير على 42 بالمئة من أصوات الجماهير في الجولة الثامنة ليتفوق على أقرب منافس له، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إيرلينج هالاند (14 بالمئة).

وكان المرشحون الستة الآخرون هم جان فيليب ماتيتا (12%)، وبوكايو ساكا (11%)، وريس جيمس (10%)، ونوردي موكيلي (سبعة%)، وبيدرو نيتو (ثلاثة%)، وجونيور كروبي (واحد بالمائة).

الفائزون بجائزة أفضل لاعب في الجولة هذا الموسم:



هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)

مويسيس كايسيدو (تشيلسي)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

رايان جرافينبيرش (ليفربول)

لوكاس بيرجفال (توتنهام)

دومينيك زوبوسزلاي (ليفربول)

جواو بالينها (توتنهام)

ريتشارليسون (توتنهام)