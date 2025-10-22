أسامة حسني يطالب بحل مجلس إدارة الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مطالبة أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، بحل مجلس إدارة الزمالك بسبب وجود شبهات مخالفات، على غرار ما حدث مع مجلس الإسماعيلي من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كابتن أسامة حسني يطالب بحل مجلس إدارة الزمالك زي ما حصل مع الإسماعيلي".



وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون الطاقم من الحكم المغربي سمير قزاز حكمًا للساحة، ويعاونه كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو كمساعدين، بينما يتولى مصطفى كشاف مهمة الحكم الرابع.

كما أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة المراقب العام للمباراة إلى الليبي جمال سالم إمبايا، فيما يتولى جيروم إيفونج نزولو من الجابون مراقبة أداء الحكام.

يذكر أن الزمالك كان قد حقق فوزًا كبيرًا على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ستاد القاهرة الدولي.