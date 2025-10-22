قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
فن وثقافة

أول ظهور لـ أسما شريف منير بالحجاب في مهرجان الجونة

اسما شريف منير
اسما شريف منير
ميرنا محمود

شاركت الإعلامية اسما شريف منير جمهورها صورا من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، لأول مرة لها بالحجاب.

وكتبت أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»: «أول مهرجان جونة ليا بالحجاب، وأكتر مرة مبسوطة، السنة اللي فاتت كنت لسه بعمل كونكشنز لعالم تاني، بروح أي توك أو ماستر كلاس تهمني، بقابل ناس، بسمع، بتعلم، بحاول أفتح أي باب يفيد عالم تاني قدّام، السنة دي… كان عندي أمل نطلع كـ team نعمل حاجة ليها معنى، ويفضل الأمل موجود لحد ما فجأة… في 48 ساعة كل حاجة اتغيرت».

وأضافت: «كنت مقررة إني مش هسافر، خصوصًا إني لسه محجبة، ومعنديش لبس كفاية، ومحضرتش نفسي خالص، بس ربنا بيبعتلك الباب وقت ما تبقى مستعد له من جوه، مش من بره، لما لقيت حد آمن باللي بنعمله، وقالنا «تعالوا السنة دي، هتقدموا حاجة تستاهل» ، قلت مش هخلي أي حاجة توقفني، في وقت قليل جدًا قررت أكون هناك، أقدّم حاجة انا وعمرو عالم تاني، أعرف الناس أكتر على عالم تاني، وأكون نفسي».

وتابعت: «أنا حضرت الجونة كذا مرة، مرة كنت بشتغل ميكاب أرتيست، مرة إنفلونسر، مرة علشان عالم تاني، بس دي أول مرة أحس إني بقدّم نفسي بشكل حقيقي من جوه، وأكتر حاجة فخورة بيها إن كل اللي بيحصل ده بتوفيق من عند ربنا وفاجأه، وبمجهودنا وبشغلنا، our team اللي بيساعدني على حلمي كل يوم، أوقات قرار واحد بيغيّر كل حاجة رزق، شكل، شغل، طاقة… كل حاجة بتتحرك في اللحظة اللي بتقرر فيها تبقى صادق مع نفسك وتشتغل من قلبك».

واختتمت : «استنوا اللي جاي… أنا في الجونة، مش على red carpet، أنا هنا علشان عالم تاني يكون موجود… زي ما يستاهل، وعشان مش ناس كتير عارفه أهمية المرجان والفرص بره ال red carpet، شكرًا لكل حد صدق، وساعد، وشجع، وشكرًا لنفسي إني كملت، حتى لما كنت فاكرة إني مش هقدر.. بحبكوا».


اسما شريف منير فعاليات مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة

