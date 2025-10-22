أول ظهور لـ أسما شريف منير بالحجاب في مهرجان الجونة

شاركت الإعلامية اسما شريف منير جمهورها صورا من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، لأول مرة لها بالحجاب.

وكتبت أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»: «أول مهرجان جونة ليا بالحجاب، وأكتر مرة مبسوطة، السنة اللي فاتت كنت لسه بعمل كونكشنز لعالم تاني، بروح أي توك أو ماستر كلاس تهمني، بقابل ناس، بسمع، بتعلم، بحاول أفتح أي باب يفيد عالم تاني قدّام، السنة دي… كان عندي أمل نطلع كـ team نعمل حاجة ليها معنى، ويفضل الأمل موجود لحد ما فجأة… في 48 ساعة كل حاجة اتغيرت».

وأضافت: «كنت مقررة إني مش هسافر، خصوصًا إني لسه محجبة، ومعنديش لبس كفاية، ومحضرتش نفسي خالص، بس ربنا بيبعتلك الباب وقت ما تبقى مستعد له من جوه، مش من بره، لما لقيت حد آمن باللي بنعمله، وقالنا «تعالوا السنة دي، هتقدموا حاجة تستاهل» ، قلت مش هخلي أي حاجة توقفني، في وقت قليل جدًا قررت أكون هناك، أقدّم حاجة انا وعمرو عالم تاني، أعرف الناس أكتر على عالم تاني، وأكون نفسي».

وتابعت: «أنا حضرت الجونة كذا مرة، مرة كنت بشتغل ميكاب أرتيست، مرة إنفلونسر، مرة علشان عالم تاني، بس دي أول مرة أحس إني بقدّم نفسي بشكل حقيقي من جوه، وأكتر حاجة فخورة بيها إن كل اللي بيحصل ده بتوفيق من عند ربنا وفاجأه، وبمجهودنا وبشغلنا، our team اللي بيساعدني على حلمي كل يوم، أوقات قرار واحد بيغيّر كل حاجة رزق، شكل، شغل، طاقة… كل حاجة بتتحرك في اللحظة اللي بتقرر فيها تبقى صادق مع نفسك وتشتغل من قلبك».

واختتمت : «استنوا اللي جاي… أنا في الجونة، مش على red carpet، أنا هنا علشان عالم تاني يكون موجود… زي ما يستاهل، وعشان مش ناس كتير عارفه أهمية المرجان والفرص بره ال red carpet، شكرًا لكل حد صدق، وساعد، وشجع، وشكرًا لنفسي إني كملت، حتى لما كنت فاكرة إني مش هقدر.. بحبكوا».



