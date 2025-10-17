قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
مصطفى بكري: نجاح مؤتمر شرم الشيخ أعاد لمصر مكانتها التاريخية.. فيديو
لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب
ترامب: أريد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسأفعل ذلك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أسماء شريف منير مع ابنتها بإسدال الصلاة| شاهد

اسما شريف منير
اسما شريف منير
يمنى عبد الظاهر

خطفت الفنانة أسما شريف منير الأنظار من خلال نشرها صور بصحبة إبنتها وهما يرتديان إسدال الصلاة، على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، 

وظهرت على ملامحهما السكينة والراحة ، وعلقت أسما منير قائلة: أسما شريف منير عبر إنستجرام: يوم الجمعة يخفف من صعوبة كل شيء، يهدأ العالم، ويبقى الإيمان.. جمعة مباركة

وأعلنت اسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير عن ارتدائها الحجاب، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح. الحجاب مش مجرد لبس.. ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا، وراحة ما تتوصفش ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي".

كان الفنان شريف منير قد نشر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران ابنته أسما شريف منير، وظهر منير في الفيديو وهو يوجه كلمة مؤثرة لزوج ابنته، قائلاً: "أتمنى منه أن يحتويها ويرعاها، لأنها تعتبر أمي وابنتي وصديقتي، ودائمًا هي سندي وألجأ إليها وتوجهني"، في كلمة تعكس مدى قربها من قلبه ودورها الكبير في حياته المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا من المتابعين.


وأعلنت أسما شريف منير، زواجها للمرة الثالثة، عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام"، في منشور طويل عبَّرت خلاله عن مشاعرها تجاه هذه الخطوة المهمة في حياتها، وكشفت تفاصيل رحلتها التي سبقت هذا القرار.


وكتبت أسما شريف منير: "الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي"، موضحة أنها خاضت تجارب ساعدتها في فهم ذاتها واحتياجاتها من الزواج، قائلة: "فهمت إيه المهم وإيه اللي مش مهم، وإيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".


وأشارت إلى أنها دعت الله كثيرًا بأن يختار لها الزوج الصالح، مؤكدة أنها توكَّلت عليه تمامًا في هذا القرار، وقالت: "كنت دائمًا بقول: يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وكنت عارفة إني هتجوز".

الفنان شريف منير اسما شريف منير بصحبة إبنتها أسما منير انستجرام

