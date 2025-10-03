أسما شريف منير: الحجاب أمان وستر مش قيد ولا خنقة

علقت أسما شريف منير مرة أخرى عن ارتدائها الحجاب، وكيف شعرت بالفرق منذ ارتدائها للحجاب، معربةً عن سعادتها لاتخاذ هذه الخطوة، وتمنّيها أن يُثبتها الله عليها.

ونشرت أسما صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلةً: «شوفت بعيني جوزي وهو بيحس إنه لازم يحميني، بيتقلب قلبه لو راجل بصلي بنظرة مش كويسة، بيحس إنه لازم يصد عني أي أذى وكبرت وأنا بسمع أبويا بيحكيلي إزاي أصون جسمي، إزاي كأب ممكن يضحي بنفسه علشان يحافظ عليا».

وتابعت: «طب لو دي مشاعر جوزي وأبويا.. أمال ربنا، اللي خلقني وبيحبني أضعافهم كلهم، هيعمل إيه علشان يحميني من شياطين الإنس والجن؟.. ربنا ببساطة قاللي: غطي نفسك».



وأضافت: «دا مش علشان يخنقني ولا يضيق عليا، بالعكس.. علشان يكرّمني، يصون قلبي قبل جسمي، ويحميني من نظرات ممكن تجرحني أو تكسّرني».

واختتمت أسما قائلةً: «الحجاب مش قيد، الحجاب أمان.. الحجاب مش منع، الحجاب ستر وكرامة.. هو ده حب ربنا.. حب بيحميني من اللي مش شايفين قيمتي».