نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسما شريف منير: الحجاب أمان وستر مش قيد ولا خنقة

يمنى عبد الظاهر

علقت أسما شريف منير مرة أخرى عن ارتدائها الحجاب، وكيف شعرت بالفرق منذ ارتدائها للحجاب، معربةً عن سعادتها لاتخاذ هذه الخطوة، وتمنّيها أن يُثبتها الله عليها.

ونشرت أسما صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلةً: «شوفت بعيني جوزي وهو بيحس إنه لازم يحميني، بيتقلب قلبه لو راجل بصلي بنظرة مش كويسة، بيحس إنه لازم يصد عني أي أذى  وكبرت وأنا بسمع أبويا بيحكيلي إزاي أصون جسمي، إزاي كأب ممكن يضحي بنفسه علشان يحافظ عليا».

وتابعت: «طب لو دي مشاعر جوزي وأبويا.. أمال ربنا، اللي خلقني وبيحبني أضعافهم كلهم، هيعمل إيه علشان يحميني من شياطين الإنس والجن؟.. ربنا ببساطة قاللي: غطي نفسك».

وأضافت: «دا مش علشان يخنقني ولا يضيق عليا، بالعكس.. علشان يكرّمني، يصون قلبي قبل جسمي، ويحميني من نظرات ممكن تجرحني أو تكسّرني».

واختتمت أسما قائلةً: «الحجاب مش قيد، الحجاب أمان.. الحجاب مش منع، الحجاب ستر وكرامة.. هو ده حب ربنا.. حب بيحميني من اللي مش شايفين قيمتي».

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: إحالة مسئولين بمراكز ومدن وأحياء الشرقية للنيابة..وإزالة 35 عقارا بدون ترخيص

ضبط لحوم

الزراعة: ضبط أكثر من 270 طن لحوم فاسدة وتحرير 981 محضرًا خلال سبتمبر

البابا تواضروس

البابا تواضروس يدشن كنيسة المغارة في دير العذراء بدرنكة.. صور

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

