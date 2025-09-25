كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب

تحدثت البلوجر أسما شريف منير، عن كواليس قرارها بارتداء الحجاب.

وقالت أسما في تصريحاتها: “كنت خايفة أوي آخد القرار دا، علشان لو أي حد أخد القرار دا ورجع فيه بيبقى جوه دايرته، لكن أنا معايا ملايين بيتابعوني، فلما برجع في القرار بسمع كل الكلام، وكلام الناس همني جدًا”.

وأوضحت: “الحجاب كان خطوة نابعة من رغبة داخلية في التغيير، مشيرة إلى أنّ الدعم الذي تلقته بعد ارتدائه كان أكبر مما توقعت”.

وكانت قد أعلنت الإعلامية أسما شريف منير ارتداءها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت أسما، عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح".