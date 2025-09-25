بشرى: بخاف من الحسد.. وأهدي تكريمي في مهرجان بغداد لأولادي وأمي.. فيديو

تألقت الفنانة بشري في مسلسل سيد الناس و الذي تم عرضه في رمضان 2025

وقالت بشري عن تكريمها في مهرجان بغداد في لقاء خاص لصدي البلد " سعيدة و فخورة بتكريمي في مهرجان بغداد التكريم للفنان يمثل الحياة.

و أضافت بهدي تكريمي في مهرجان بغداد لأمي و اولادي.

واختتمت بشري في أعمال جديدة بس مش بحب اعلن بدري علشان بخاف من الحسد.

مسلسل "سيد الناس"، يشارك في بطولته إلهام شاهين، ، عمرو سعد أحمد زاهر، خالد الصاوى ، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى ، ريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر ، طارق النهرى ، رنارئيس وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار إجتماعي حول أحدى العائلات الكبرى ، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب



https://youtu.be/bYRi9Ws9uQc?si=vL7taXLTJ0XYXKSa