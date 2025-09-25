قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بشرى: بخاف من الحسد.. وأهدي تكريمي في مهرجان بغداد لأولادي وأمي.. فيديو

أوركيد سامي

تألقت الفنانة بشري في مسلسل سيد الناس و الذي تم عرضه في رمضان 2025

وقالت بشري عن تكريمها في مهرجان بغداد في لقاء خاص لصدي البلد " سعيدة و فخورة بتكريمي في مهرجان بغداد التكريم للفنان يمثل الحياة.  

و أضافت بهدي تكريمي في مهرجان بغداد لأمي و اولادي.

واختتمت بشري في أعمال جديدة بس مش بحب اعلن بدري علشان بخاف من   الحسد.

مسلسل "سيد الناس"، يشارك في بطولته إلهام شاهين، ، عمرو سعد  أحمد زاهر، خالد الصاوى ، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى  ، ريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر ، طارق النهرى ، رنارئيس   وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار إجتماعي حول أحدى العائلات الكبرى ، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب


https://youtu.be/bYRi9Ws9uQc?si=vL7taXLTJ0XYXKSa

