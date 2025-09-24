فاطمة الهواري.. 6 عروض أجنبية وعربية ضمن فعاليات "إيزيس لمسرح المرأة"

يشهد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، في دورته الثالثة "دورة سميحة أيوب"، المقرر إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المُقبل، مشاركة 6 عروض أجنبية وعربية من ٥ دول وهي: (العرس الدموي) و(هيليناس)من إسبانيا ضيف شرف الدورة، (الفراشة والخيط الأحمر) من اليابان، (الحدود) من إيطاليا، (الركض) من لبنان، و(فاطمة الهواري) من فلسطين.



تدور أحداث "العرس الدموي" اخراج باتى أبريغو، حول القيم الجامدة التى تحولت إلى قوانين، ونضال شخص يواصل القتال من أجل الحفاظ على بقعة صغيرة من حريته الفردية، ويشترك في انتاجه Abrego Productions من إسبانيا مع Desdelsur Theatre من الأرجنتين.

ويعرض على مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، في السابعة والنصف مساء يوم 27 سبتمبر.

بينما يقترب العرض الإسباني "هيليناس" اخراج بيا إنسا من أسطورة هيلين طروادة، ويستخدم معها مواد وثائقية أخرى ليستعرض حيوات العديد من الـ هيلينات اللواتي وُجِّهن باللوم وتعرضن للوصم من مجتمع أبوي فقط لكونهن ما هن عليه. يطرح العرض سؤالًا: هل كانت الـ هيلينات هن المسؤولات عن حروب طروادة؟

ويقدم العرض مرتين على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية خلال أيام المهرجان يوم 30 سبتمبر في السابعة والنصف مساء، وفي 1 أكتوبر الساعة التاسعة مساء.

أما العرض الياباني "الفراشة والخيط الأحمر" فهو عرض راقص من تصميم وأداء الفنانة اليابانية-البلجيكية يوري ماتسومارو، يستكشف موضوعات الحب، الفقدان، والروابط الأبدية بين الأرواح، و يستلهم من الأساطير اليابانية، حيث يدمج رمزية الفراشات والخيط الأحمر للقدر في قصة شخصية مستوحاة من تجربة الفنانة مع الفقدان.

يُقدم العرض يوم 29 سبتمبر في السابعة والنصف مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية.

بينما يحكي عرض "فاطمة الهواري" للمخرج غنام غنام قصة فاطمة ضحية قصف إسرائيلي في 28 أكتوبر 1948، ادعت إسرائيل أن طائرة عربية مجهولة شنت غارة انتقامية وقصفت ترشيحا المدينة التي تعيش فيها، وفي ظل هذا الانكار لم يقدم الاحتلال أي معونة طبية أو صحية لفاطمة، وبعد 47 عاما يحضر لبيتها (آبي ناتان) رفقة كاميرات سي إن إن، ليعترف أنه الطيار الذي قصف ترشيحا.

ويعرض على مسرح السامر في التاسعة مساء يوم السبت الموافق 27 سبتمبر.

وتدور قصة عرض "الركض" أو "جوجينج" حول مخرجة العرض حنان الحاج علي، التي تمارس رياضة الهرولة، في محاولة لإبعاد شبح السمنة عن حياتها، وتساعدها الرياضة في نفس الوقت على التعاطي مع الحياة خارج حدود حياتها الشخصية، ويعرض فى السادسة مساء يوم 28 سبتمبر على مسرح الهناجر .

وفي قبة الغوري يشاهد الجمهور المسرحية الإيطالية "حدود" يوم 28 و29 سبتمبر في الساعة التاسعة مساء للمخرجة والممثلة آنا دورا دورنو والممثل والكاتب المسرحي نيكولا بيانزولا، بالمشاركة مع فنانات مصريات، وهى فرقة مسرح إيطالية تجريبية، تأسست في بولونيا عام 2004 على يد ، وتهتم بالبحث في المسرح الجسدي Physical Theatre والأداء المعاصر، وتدمج بين الفنون الأدائية المختلفة مثل الرقص، الفيديو آرت، والموسيقى الحية، ومعروفة بمشروعاتها العابرة للحدود التي تنفذها في أوروبا، أمريكا اللاتينية، آسيا، والشرق الأوسط.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة واليونك (اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية)، والـUNFPA ومؤسسة اتجاه والمعهد الثقافي الإيطالي، سفارة إسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، وزارة الاتصالات، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، البرنامج المشترك zzj، مؤسسة زاد للفنون، معهد ثربانتس بالقاهرة، مؤسسة مصر الخير، دار ريشة للنشر والتوزيع، مؤسسة اليابان بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، مؤسسة صناع الحياة، وصلة للفنون، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كالتوجراف، مسرح الريحاني سوكسيه، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة.