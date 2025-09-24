قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
فن وثقافة

فاطمة الهواري.. 6 عروض أجنبية وعربية ضمن فعاليات "إيزيس لمسرح المرأة"

عروض مهرجان إيزيس
عروض مهرجان إيزيس
قسم الفن

يشهد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، في دورته الثالثة "دورة سميحة أيوب"، المقرر إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المُقبل، مشاركة 6 عروض أجنبية وعربية من ٥ دول وهي: (العرس الدموي) و(هيليناس)من إسبانيا ضيف شرف الدورة، (الفراشة والخيط الأحمر) من اليابان، (الحدود) من إيطاليا، (الركض) من لبنان، و(فاطمة الهواري) من فلسطين.


تدور أحداث "العرس الدموي" اخراج باتى أبريغو، حول القيم الجامدة التى تحولت إلى قوانين،  ونضال شخص يواصل القتال من أجل الحفاظ على بقعة صغيرة من حريته الفردية،  ويشترك في انتاجه Abrego Productions من إسبانيا مع Desdelsur Theatre من الأرجنتين.
ويعرض على مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، في السابعة والنصف مساء يوم 27 سبتمبر.
بينما يقترب العرض الإسباني "هيليناس" اخراج بيا إنسا من أسطورة هيلين طروادة، ويستخدم معها مواد وثائقية أخرى ليستعرض حيوات العديد من الـ هيلينات اللواتي وُجِّهن باللوم وتعرضن للوصم من مجتمع أبوي فقط لكونهن ما هن عليه. يطرح العرض سؤالًا: هل كانت الـ هيلينات هن المسؤولات عن حروب طروادة؟
ويقدم العرض مرتين على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية خلال أيام المهرجان يوم 30 سبتمبر في السابعة والنصف مساء، وفي 1 أكتوبر الساعة التاسعة مساء.
أما العرض الياباني "الفراشة والخيط الأحمر" فهو عرض راقص من تصميم وأداء الفنانة اليابانية-البلجيكية يوري ماتسومارو، يستكشف موضوعات الحب، الفقدان، والروابط الأبدية بين الأرواح، و يستلهم من الأساطير اليابانية، حيث يدمج رمزية الفراشات والخيط الأحمر للقدر في قصة شخصية مستوحاة من تجربة الفنانة مع الفقدان.
يُقدم العرض يوم 29 سبتمبر في السابعة والنصف مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية.
بينما يحكي عرض "فاطمة الهواري" للمخرج غنام غنام قصة فاطمة ضحية قصف إسرائيلي في 28 أكتوبر 1948، ادعت إسرائيل أن طائرة عربية مجهولة شنت غارة انتقامية وقصفت ترشيحا المدينة التي تعيش فيها، وفي ظل هذا الانكار لم يقدم الاحتلال أي معونة طبية أو صحية لفاطمة، وبعد 47 عاما يحضر لبيتها (آبي ناتان) رفقة كاميرات سي إن إن، ليعترف أنه الطيار الذي قصف ترشيحا.
ويعرض على مسرح السامر في التاسعة مساء يوم السبت الموافق 27 سبتمبر.
وتدور قصة عرض "الركض" أو "جوجينج" حول مخرجة العرض حنان الحاج علي، التي تمارس رياضة الهرولة، في محاولة لإبعاد شبح السمنة عن حياتها، وتساعدها الرياضة في نفس الوقت على التعاطي مع الحياة خارج حدود حياتها الشخصية، ويعرض فى السادسة مساء يوم 28 سبتمبر على مسرح الهناجر .
وفي قبة الغوري يشاهد الجمهور المسرحية الإيطالية "حدود" يوم 28 و29 سبتمبر في الساعة التاسعة مساء للمخرجة والممثلة آنا دورا دورنو والممثل والكاتب المسرحي نيكولا بيانزولا، بالمشاركة مع فنانات مصريات، وهى فرقة مسرح إيطالية تجريبية، تأسست في بولونيا عام 2004 على يد ، وتهتم بالبحث في المسرح الجسدي Physical Theatre والأداء المعاصر، وتدمج بين الفنون الأدائية المختلفة مثل الرقص، الفيديو آرت، والموسيقى الحية، ومعروفة بمشروعاتها العابرة للحدود التي تنفذها في أوروبا، أمريكا اللاتينية، آسيا، والشرق الأوسط.
مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة واليونك (اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية)، والـUNFPA ومؤسسة اتجاه والمعهد الثقافي الإيطالي، سفارة إسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، وزارة الاتصالات، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، البرنامج المشترك zzj، مؤسسة زاد للفنون، معهد ثربانتس بالقاهرة، مؤسسة مصر الخير، دار ريشة للنشر والتوزيع، مؤسسة اليابان بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، مؤسسة صناع الحياة، وصلة للفنون، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كالتوجراف، مسرح الريحاني سوكسيه، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة.

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

عروض مهرجان إيزيس

فاطمة الهواري.. 6 عروض أجنبية وعربية ضمن فعاليات "إيزيس لمسرح المرأة"

كارولين عزمي

كارولين عزمي تكشف سبب عدم مشاركتها مع أحمد العوضي في رمضان 2026| خاص

حكاية نور مكسور

ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

بايك U5 بلس

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

