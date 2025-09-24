بعد نجاح وقالوا عليكي.. محمد سعيد يطرح أغنية جديدة

طرح المطرب محمد سعيد أحدث أغانيه" تيجي نرجع" على اليوتيوب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كلمات واألحان مارك هاني، والذي تعد ثاني تعاون معه بعد أغنية “ وقالوا عليكي”.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

حط المسافات بيني وبينِك

خلينا بعيد عن بعض ياريت

وان يوم حد يجبلك سيرتي

قول خد وياه الحلو بعيد

وبلاش تتكلم في الماضي

و ان احنا بعدنا مكملناش

ولا تحكي في يوم اني اذيتك

علشان اصلا انا معملهاش

او تيجي نرجع نتقابل يوم

ميهونش عليا زعلنا يدوم

منا برده بعمل بنساكي

وانا مقدرتش انساكي لو يوم

خلينا نكمل حكايتنا

وطريق مشيناه وبلاش ننساه

انا عارف ان انا حبيتك

وان انا في البعد يا حول الله



طمني عليك إيه الأخبار

بتمثل ليه وعاملي حوار

بتلفي العالم ع الفاضي

شايلة في قلبك كل الأسرار

وتعيدي وتزيدي عن الأوجاع

وإن اللي ما بينا ده ماضي وفات

ولا تحكي في يوم إني أذيتك

علشان أصلا أنا معملهاش

أو تيجي نرجع نتقابل يوم

ميهونش عليا زعلنا يدوم

منا برده بعمل بنساكي

وأنا مقدرتش أنساكي لو يوم

خلينا نكمل حكايتنا وطريق

مشيناه وبلاش ننساه

أنا عارف إن أنا حبيتك

وإن أنا في البعد يا حول الله

وكان قد أصدر مؤخرا أغنية "دو ري مي"،، الأغنية من كلمات وألحان وإنتاج محمد سعيد، وهي عمل يروي ببساطة وصدق قصة حب عاش تفاصيلها بكل ما فيها من لحظات حلوة، كانت أصدق من أي وجع.

وجاءت أغنية "دو ري مي” عقب النجاح الكبير الذي حققه ألبوم “مركبة”، الذي أصدره عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، ونال الألبوم إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، حيث قدم مزيجًا متناغمًا من الأنماط الموسيقية العصرية والتقليدية.

وقد استطاع محمد سعيد، في كسب قلوب محبيه من خلال مجموعة من الأغاني الفردية مثل “لو”، و”كنتي قوليلي”، و”قالوا عليكي”، أثبت قدرته على تحقيق نجاحات متتالية. الأغاني السابقة لم تحقق فقط انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها أيضًا حجزت مكانًا خاصًا في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا.