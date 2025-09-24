إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص

نفت الفنانة إلهام عبد البديع خبر اعتزالها الفن؛ بعد نَشْر “بوست” عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، منذ قليل، تضمن: “أنا قررت أعتزل الفن.. شكرا جدا”، وذلك دون توضيح أسباب القرار.

وقالت إلهام عبد البديع، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الخبر ليس صحيح، وأن حسابها على فيسبوك "متهكَّر".

عودة إلهام عبد البديع لزوجها

قررت الفنانة إلهام عبد البديع، العودة إلى زوجها وليد سامي، وذلك بعد انفصال دام 4 أشهر فقط.

وأعلنت إلهام عبد البديع، الخبر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث اكتفت بوضع صورة "خاتم"، وأشارت إلى العودة لـ وليد سامي زوجها السابق.