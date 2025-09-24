كارولين عزمي تكشف سبب عدم مشاركتها مع أحمد العوضي في رمضان 2026| خاص

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن عدم مشاركتها في مسلسل رمضان 2026 مع الفنان أحمد العوضي بعد نجاحهما بشكل كبير في الموسم الماضي بمسلسل "فهد البطل".

وقالت كارولين عزمي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها لن تشارك في مسلسل علي كلاي ولن تظهر في رمضان مع أحمد العوضي باتفاق بينهما.

وأوضحت كارولين عزمي أنها اتفقت مع أحمد العوضي على التوقف عن المشاركة سوياً هذا العام والعودة مرة أخرى فيما بعد لتجربة التعاون مع آخرين.



وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية سابقة إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.



مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية التي حققت نجاحا كبيرا العام الماضي. وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.