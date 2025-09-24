قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

تقى الجيزاوي

تصدر مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" قائمة الترند على منصة X في كل من مصر والإمارات، وذلك عقب عرض الحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية "نور مكسور"، التي جاءت محملة بالمفاجآت والصدمات الدرامية، لتختتم آخر فصول العمل بنهاية مفتوحة أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور.

وتفاعل رواد المنصة بشكل كبير مع الأحداث، حيث أشاد كثيرون بأداء الفنانة نور إيهاب في أول بطولة مطلقة لها، بينما انقسمت الآراء حول شخصية "كريم" التي جسدها الفنان يوسف عمر، بعد الكشف عن حقيقته الصادمة في مشهد "الفلاش باك".

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من سبع حكايات منفصلة، لكل منها فريق عمل مختلف، وقد عُرض على قنوات DMC ومنصتي Watch It وشاهد، وهو من إنتاج المنتج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبهذا الختام، يرسخ المسلسل مكانته كأحد أنجح الأعمال الدرامية التي جمعت بين الإثارة والتشويق والطرح النفسي والاجتماعي، ونجح في جذب أنظار الجمهور داخل وخارج مصر.

