ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

تصدر مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" قائمة الترند على منصة X في كل من مصر والإمارات، وذلك عقب عرض الحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية "نور مكسور"، التي جاءت محملة بالمفاجآت والصدمات الدرامية، لتختتم آخر فصول العمل بنهاية مفتوحة أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور.

وتفاعل رواد المنصة بشكل كبير مع الأحداث، حيث أشاد كثيرون بأداء الفنانة نور إيهاب في أول بطولة مطلقة لها، بينما انقسمت الآراء حول شخصية "كريم" التي جسدها الفنان يوسف عمر، بعد الكشف عن حقيقته الصادمة في مشهد "الفلاش باك".

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من سبع حكايات منفصلة، لكل منها فريق عمل مختلف، وقد عُرض على قنوات DMC ومنصتي Watch It وشاهد، وهو من إنتاج المنتج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبهذا الختام، يرسخ المسلسل مكانته كأحد أنجح الأعمال الدرامية التي جمعت بين الإثارة والتشويق والطرح النفسي والاجتماعي، ونجح في جذب أنظار الجمهور داخل وخارج مصر.