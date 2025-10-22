قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، القائمة المستدعاة لمواجهة يوفنتوس، اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: ميليتاو، أسينسيو، أ. كاريراس وفران جارسيا، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، تياجو.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، مبابي، رودريجو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وسط معنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات محلية وأوروبية، بينما يسعى الفريق الإيطالي إلى استعادة مكانته القارية بعد غياب عن الأدوار المتقدمة في المواسم الأخيرة، ما يجعل اللقاء المرتقب على ملعب سانتياجو برنابيو إحدى أبرز مواجهات الجولة في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ24 برصيد نقطتين.

والتقى ريال مدريد ويوفنتوس في 22 مباراة، بحسب موقع ترانسفير ماركت، فاز النادي الإسباني في 12 مباراة مقابل 8 لصالح الفريق الإيطالي وحضر التعادل في مواجهتين.