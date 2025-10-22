منتخب الكرة النسائية بالأحمر والأسود أمام غانا غدا

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر الأول للكرة النسائية وغانا، الذي عقد اليوم، الأربعاء، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب غانا بالزي الأبيض الكامل.

حضر الاجتماع من الجانب المصري؛ عادل محفوظ، منسق إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، وسونيا سيد، المدير الإداري للمنتخب، وحسني نصر، مسئول المهمات.

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غد، الخميس، باستاد هيئة قناة السويس في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 28 أكتوبر الجاري في غانا.