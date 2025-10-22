لجان الرقابة تفحص السجلات المالية والإدارية لعدد من الأندية ومراكز الشباب بأسوان

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، القيام بالمتابعة المستمرة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات التابعة لها ، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد ، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

حيث قامت اللجنة بالتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية ومراكز الشباب بمحافظة أسوان (نادي التحرير الرياضي - مركز شباب الحصايا والحكروب - منطقة الصعيد للسباحة - نادي الشمس الرياضي - نادي غرب سهيل )، جاء ذلك تحت إشراف الأستاذة دينا بيومي - رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، والأستاذ محمد عطوة - مدير عام تطوير المعايير .

تسعى الوزارة للمتابعة المستمرة لمختلف المنشآت الرياضية والشبابية، للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديرية الشباب والرياضة ، وما يتطلبه ذلك من فحص جميع السجلات المالية والإدارية للأندية ، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات، ووعياً بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.