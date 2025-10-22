أستاذ بجامعة الأزهر: صلاح الدين الأيوبي كان صوفيا سنيا وهزم الشيعة والصليبيين

أكد الدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه من غير المنطقي الخلط بين السنة وبين الشيعة .

وقال محمد مهنا في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الإمام الغزالي حجة الإسلام كان صوفيا".



وأضاف محمد مهنا :" صلاح الدين الأيوبي الذي قضى على حكم الشيعة في مصر وهزم الصلبيين كان سنيا صوفيا ".

وتابع محمد مهنا :" صلاح الدين الأيوبي واجهة تحديان وهم الشيعة والصليبيين وانتصر عليهم بفضل الصوفية والعلم والقوة والسلاح ".

وأكمل محمد مهنا :" " النسب الشريف" محل تقدير واحترام واهتمام ليس في مصر فقط بل في دول المغرب العربي ".

