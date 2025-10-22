صحفية لبنانية: نزع سلاح حزب الله هدف أمريكي إسرائيلي مشترك

أكدت ميساء عبد الخالق، صحفية ومحللة سياسية من بيروت، أن المبعوث الأمريكي توم باراك يريد توجيه عدة رسائل سياسية، مفادها أنه على لبنان الالتحاق بمبادرة السلام وضرورة نزع سلاح حزب الله، حيث إنه يصف ذلك بـ"الفرصة الأخيرة".

وأوضحت ميساء عبد الخالق، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المخاوف تتزايد الآن في ظل الإشارة إلى أن القضاء على سلاح حزب الله هو هدف أمريكي إسرائيلي مشترك، مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية التزمت بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وطالبت في الوقت ذاته إسرائيل بوقف اعتداءاتها والبدء بإعادة الإعمار.

إعادة إعمار الجنوب اللبناني

وأضافت ميساء عبد الخالق، أن هناك توجهًا إسرائيليًا واضحًا نحو البدء بنزع سلاح حزب الله قبل أي عملية لإعادة إعمار الجنوب اللبناني، مؤكدة أن تصريحات باراك كانت مباشرة حين قال إنه ستكون هناك ضربة إسرائيلية حال عدم القضاء على سلاح الحزب.

وأشارت عبد الخالق، إلى أن باراك يعتبر نزع سلاح حزب الله ضرورة أمنية لإسرائيل، بينما الحزب لا يريد استئناف عمليات القتال، وقد طالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه التعنت الإسرائيلي، مؤكدة على أن الشعب اللبناني غير قادر على تحمل تبعات حرب جديدة في الجنوب، في حين يسعى الرئيس اللبناني إلى إبعاد شبح الحرب عن البلاد بكل الوسائل الممكنة.