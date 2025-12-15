قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا أبو الخير: القطيعة بين الزوجين محرمة شرعا.. ويعرضهم لغضب الله.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير عن الحكم الشرعي للخصام والهجر بين الزوجين في الإسلام، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية قامت على مبادئ العفو والتسامح، وحرّمت استمرار القطيعة والعداوة لما لها من آثار سلبية على الأسرة وصلة الأرحام والمجتمع ككل.

وأوضحت دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد،  أن الخصام الطويل بين الزوجين يتعارض مع توجيهات الدين، كما أن النبي ﷺ حذّر من الشحناء والخصام، مستشهدة بالحديث الشريف الذي يوضح أن أبواب الجنة تُفتح يومي الاثنين والخميس، ويُغفر لكل عبد إلا المتخاصمين، حيث يُؤجَّل غفرانهم حتى يصطلحوا، في دلالة واضحة على خطورة استمرار العداوة.

وأضافت أبو الخير، أن الإسلام نهى عن هجر المسلم لأخيه أكثر من ثلاثة أيام، معتبرة أن ما يحدث في بعض البيوت، خاصة بين كبار السن، يمثل مخالفة صريحة لهذا التوجيه النبوي، لافتة إلى أن الأجيال الأصغر قد تكتسب هذا السلوك الخاطئ نتيجة ما تراه داخل الأسرة.

وتطرقت دينا أبو الخير إلى الحالات التي قد يوجد فيها ضرر حقيقي حال الطلاق أو الانفصال، موضحة أن أهل العلم أجازوا في بعض الظروف بقاء الزوجين معًا مع التنازل المتبادل عن بعض الحقوق، حفاظًا على مصلحة الأبناء والكيان الأسري، بشرط عدم وجود قطيعة أو هجر.

وشددت في ختام حديثها على أن استمرار الزواج مع وجود خصام وعداوة يعرّض الزوجين لغضب الله، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المودة والرحمة، حتى وإن اقتضت الظروف العيش في مساحات منفصلة، طالما بقي الاحترام والتواصل دون قطيعة.  

وللنساء نصيب الإسلام الدكتورة دينا أبو الخير آثار سلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

نجلاء بدر

نجلاء بدر: ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئا

نهال طايل

فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا في أزمته الأخيرة

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد