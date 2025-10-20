جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان.

وأوضح المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعادة بناء البنى التحتية في أنحاء لبنان حيث يشكل وجود البنى التحتية ونشاط حزب الله في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك من نشوب مواجهة كبرى بين حزب الله وإسرائيل حال استمر الوضع الحالي ولم تفرض الدولة اللبنانية سيطرتها ونزعت سلاح الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

وأضاف باراك أن "سيطرة الميليشيا تقوض سيادة لبنان وتمنع الاستثمار، وتضعف ثقة الجمهور، وتمثل راية حمراء دائمة لإسرائيل".

واستدرك "لكن حوافز التحرك الآن تفوق تكاليف التقاعس: فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية تحت قيادة القوات المسلحة اللبنانية وحدها".

ومضى باراك قائلا، إنه "إذا استمرت بيروت في التردد (في نزع سلاح حزب الله)، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد، وستكون العواقب وخيمة".