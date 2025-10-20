قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
من كربلاء للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد حماس يلتقي وسطاء التهدئة في غزة بالقاهرة

غارات إسرائيلية على غزة
غارات إسرائيلية على غزة
محمد على

أعلن مصدر مطلع على المفاوضات للوكالات الدولية أن وفدًا من حماس سيلتقي مسؤولين مصريين وقطريين في القاهرة اليوم الاثنين لمناقشة استمرار وقف إطلاق النار الهش في غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي عشرات المواقع التابعة لحماس في أنحاء غزة يوم الأحد بعد أن قتل مقاومون اثنين من جنودها، واتهمت إسرائيل الحركة بـ"انتهاك صارخ" للهدنة، وفق مزاعمها.

نفت حماس أي علم لها بهجوم، وأكدت بدورها أن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر.

وقال المصدر إن الوفد، برئاسة خليل الحية، المسؤول في حماس، سيناقش "عشرات الغارات الجوية التي أودت بحياة العشرات في قطاع غزة".

لعبت مصر وقطر دور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لفترة طويلة، بهدف إنهاء الحرب التي أشعلها هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

كما يلتقي وفد حماس بمسؤولين مصريين لمناقشة الحوار الفلسطيني الداخلي القادم الذي تستضيفه مصر ويهدف إلى "توحيد الفصائل الفلسطينية"، حسبما صرح مصدر للصحافة الدولية.

استضافت مصر العديد من هذه الاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك على وجه الخصوص الحركتين السياسيتين  الرئيسيتين، حركة حماس وفتح، التي يرأسها محمود عباس أيضًا رئيس السلطة الفلسطينية.

وقال المصدر:"يهدف الحوار إلى توحيد الفصائل الفلسطينية ومناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك مستقبل قطاع غزة وتشكيل لجنة خبراء مستقلة تتولى إدارة القطاع".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، تم اقتراح سلطة انتقالية مستقلة يديرها تكنوقراط لإدارة غزة.

أعلنت حماس أنها لا ترغب في حكم غزة بعد عامين من الحرب، لكن قواتها عادت إلى المناطق التي انسحبت منها إسرائيل منذ وقف إطلاق النار.

وطرح عدد من المسؤولين السياسيين الفلسطينيين مؤخرًا إمكانية تشكيل مجموعة من المدراء الفلسطينيين المستقلين لإدارة القطاع.

وصرح مصدر مطلع آخر بأن "اتصالات وجهود الوسطاء نجحت الليلة الماضية في استعادة الهدوء وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وفد حماس وسطاء التهدئة غزة القاهرة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

موظف

انقطاع موظفو الحكومة لسبب عارض.. القانون يحدد المدة والضوابط

الحبس

الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على كل من لم يبلغ 18 سنة بالقانون

مخالفة مرورية

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة بالقانون

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد