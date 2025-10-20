قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على وقف استيراد الغاز الروسي نهاية عام 2027

الاتحاد الأوروبي يوافق على وقف استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
الاتحاد الأوروبي يوافق على وقف استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
أ ش أ

وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على موقف مشترك بشأن مشروع لائحة جديدة تهدف إلى إنهاء واردات الغاز الطبيعي الروسي تدريجياً،في خطوة تُعدّ جزءاً محورياً من خطة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "ري باور إي يو" الرامية إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية .


وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان لها - أن هذه الموافقة تأتي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين الذي عقد في لوكسمبورج.


وتنص اللائحة المقترحة على حظر قانوني تدريجي لواردات الغاز الروسي، سواء المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، مع تطبيق حظر كامل اعتباراً من 1 يناير 2028.


وفي هذا الصدد، قال وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي لارس أوجارد إن هذا الاتفاق "يبعث برسالة طموحة حول التزام أوروبا بالتخلي عن الغاز الروسي نهائياً"، مشيراً إلى أن دعم أغلبية وزراء الطاقة الأوروبيين "يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقلال الطاقة الأوروبية وتعزيز أمنها".


وبموجب النص المتفق عليه، سيُحظر استيراد الغاز الروسي اعتباراً من 1 يناير 2026، مع منح فترة انتقالية للعقود القائمة. وستظل العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025 سارية حتى يونيو 2026، في حين يمكن للعقود طويلة الأجل الاستمرار حتى مطلع عام 2028.


وشمل الاتفاق كذلك تبسيط الإجراءات الجمركية لواردات الغاز غير الروسي، مع الإبقاء على نظام ترخيص مسبق أكثر صرامة للغاز الروسي خلال الفترة الانتقالية، لضمان تنفيذ الحظر عملياً.


كما ألزمت اللائحة الدول الأعضاء بتقديم خطط وطنية لتنويع مصادر الغاز، مع إعفاء الدول التي لم تعد تتلقى أي واردات مباشرة أو غير مباشرة من روسيا. وستشمل هذه الالتزامات أيضاً الدول التي لا تزال تستورد النفط الروسي حتى يتم وقف تلك الواردات بحلول عام 2028.


ومن المنتظر أن تبدأ الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى النص النهائي للائحة، فور اعتماد البرلمان موقفه الرسمي.

وزراء الطاقة دول الاتحاد الأوروبي إنهاء واردات الغاز الطبيعي الروسي الاعتماد على الطاقة الروسية وزراء الطاقة الأوروبيين

