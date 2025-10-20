قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة سبل استقرار منطقة القرن الإفريقي

فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم “جوانج كونج” مبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للتعاون الوثيق معه ومع فريقه خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة دعم الصومال الشقيق في مكافحة الإرهاب وبناء المؤسسات الوطنية وبسط السيطرة على كافة الأراضي الصومالية، مشدداً على ضرورة الإسراع في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM بما يمكن البعثة من القيام بمهامها المنوطة بها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في مدخل البحر الأحمر وفك الارتباط بين الحوثيين وحركة الشباب، مُسلطاً الضوء على الترتيبات الجارية لنشر القوات المصرية بالبعثة بما يعكس التزام مصر بدعم الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وارساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.

فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم مصر للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

كما أكد الوزير عبد العاطي على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والتطورات في السودان، مشدداً على دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن بالسودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية، مستعرضاً الجهود المصرية في دعم الاستقرار بالسودان ودفع المسار السياسي ووقف إطلاق النار، والوصول لهدنة إنسانية لتعزيز نفاذ المساعدات، فضلاً عن تكثيف التنسيق الاقليمي والدولي في إطار المحافل الاقليمية والدولية بما في ذلك الآلية الرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي.

مشدداً على أهمية دعم حكومة “الأمل” برئاسة الدكتور كامل إدريس لتحقيق الأمن والاستقرار ورفض تشكيل أي حكومة موازية باعتباره تهديداً لوحدة وسلامة الأراضي السودان.

 كما دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته الإنسانية والمالية تجاه السودان، وتعزيز التعاون في إعادة الإعمار والتأكيد على مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات مع دول الجوار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مبعوث الأمم المتحدة جوانج كونج منتدى أسوان للسلام

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

