استشهاد 47 فلسطينيا بنيران الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت مصادر طبية استشهاد 47 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت المصادر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم نقل 4 شهداء إلى مستشفى الشفاء، و24 شهيدا إلى مستشفى العودة، وشهيدان إلى مستشفى المعمداني، و12 شهيدا إلى مستشفى الأقصى، و5 شهداء إلى مستشفى ناصر.



وأوضحت أن الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة هم ضحايا خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار أمس، إلى أن عدد الشهداء حسب المناطق جاء على النحو التالي شمال القطاع 6 شهداء، وفي الوسط: 36 شهيدا، وفي الجنوب:️ 5 شهداء.



وفي الضفة الغربية، أطلقت قوات الاحتلال، اليوم، الرصاص الحي صوب قاطفي الزيتون في بلدة كفر راعي جنوب جنين.



وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين اعتدوا على المزارعين وقاطفي الزيتون أثناء قطف ثمار الزيتون في أراضيهم بمساندة جيش الاحتلال، الذي فتح الرصاص الحي تجاههم، لإجبارهم على ترك أراضيهم.



وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يحول دون وصول المزارعين إلى أراضيهم ويتسبب بخسائر مادية جسيمة، ويزيد من معاناتهم اليومية.



ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداءً على المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا، وتضررت أو اقتلعت 48728 شجرة، منها 37237 شجرة زيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.