الليلة.. علي الحجار يحيي حفلًا بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء واحدة من أبرز حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحمل هذه الدورة طابعًا خاصًا، حيث تم إهداؤها إلى كوكب الشرق أم كلثوم، تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة وتأثيرها العميق في وجدان الموسيقى العربية.

من المنتظر أن يقدم علي الحجار باقة من أجمل أعماله التي شكلت جزءًا من ذاكرة الطرب العربي، وسط حضور جماهيري واسع من محبي الفن الأصيل.

ويُعد مهرجان الموسيقى العربية أحد أعرق الفعاليات الفنية في المنطقة، ويضم في نسخته الحالية نخبة من كبار نجوم الطرب والموسيقى من مختلف الدول العربية.