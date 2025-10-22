قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
مهرجان الجونة يعلن عن عرض ثالث لفيلم الافتتاح هابي بيرث داي

فيلم هابي بيرث داي
فيلم هابي بيرث داي
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إقامة عرض ثالث للفيلم المصري "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، اليوم 22 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة أوديماكس. 

يأتي هذا العرض الإضافي استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده العمل في عرضيه السابقين، وإيمانًا من إدارة المهرجان بضرورة إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشاهدين لخوض تجربة هذا الفيلم اللافت، الذي حجز لنفسه مكانًا مميزًا في المشهد السينمائي المصري والعربي لهذا العام.

انطلق الفيلم في عرضه العالمي الأول من مهرجان تريبيكا السينمائي بمدينة نيويورك، حيث حقق نجاحًا واسعًا وفاز بثلاث جوائز رئيسية هي أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو، قبل أن يتم اختياره رسميًا لتمثيل مصر في سباق الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي. ويُعد هذا الإنجاز خطوة فارقة في مسيرة السينما المصرية المعاصرة، واحتفاءً بعودة صوتها الإنساني والاجتماعي إلى المنصات العالمية.

فيلم هابي بيرث داي

عُرض "هابي بيرث داي" في افتتاح الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فئة "الاختيارات الرسمية خارج المسابقة"، حيث حظي باستقبال جماهيري حار. حضر العرض الأول أغلب صنّاع الفيلم، في مقدمتهم المخرجة سارة جوهر والمخرج والكاتب محمد دياب وفريق التمثيل، في أول عرض بالشرق الأوسط وإفريقيا، ليشكّل لحظة احتفاء جماعي بالسينما المصرية الجديدة التي توازن بين الحسّ الإنساني العميق والرؤية السينمائية.

تدور أحداث الفيلم حول "توحة"، الطفلة الصغيرة التي تعمل خادمة في بيت إحدى العائلات الثرية في القاهرة، لتتداخل حياتها القاسية مع أجواء عيد ميلاد ابنة صاحبة المنزل، في تقاطع دقيق بين البراءة والألم، وبين الحلم الطفولي والواقع الاجتماعي القاسي. ومن خلال عيون الطفلة، يرسم الفيلم صورة مؤلمة لمجتمع تتعايش فيه الطبقات في ظل تباينات موجعة.

يضم الفيلم النجوم نيللي كريم، وحنان مطاوع، وحنان يوسف، والأطفال ضحى رمضان، وخديجة أحمد، وهو من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وإخراج سارة جوهر في تجربتها السينمائية الطويلة الأولى. وقد أثبت الفيلم مكانته كأحد أبرز الإنتاجات المصرية لهذا العام، ليس فقط لما يحمله من صدق فني، بل أيضًا لما يجسده من وعي اجتماعي. كما تُعد المخرجة سارة جوهر من أبرز المشاركين في برنامج نجوم سيني جونة الصاعدين، لتواصل حضورها اللافت كأحد الوجوه الواعدة في السينما العربية المعاصرة.

ويأتي هذا العرض الثالث كفرصة استثنائية لعشاق السينما في مهرجان الجونة لاكتشاف تجربة مصرية عميقة تُعيد الثقة في قدرة السينما على الجمع بين الجمال الفني والرسالة الإنسانية.

مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي فيلم هابي بيرث داي نيللي كريم حنان مطاوع حنان يوسف

