بإطلالة كلاسيكية.. أسماء جلال تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة أسماء جلال، صورا جديدة خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة لافتة.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة لافتة ، مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الأسود ، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

من الناحية الجمالية، بدت أسماء جلال بتسريحة شعر لافتة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعد من أبرز الفعاليات الفنية في العالم العربي، ويجمع كوكبة من النجوم وصناع السينما، فيما تشكل الإطلالات على السجادة الحمراء جزءًا أساسيًا من أجواء الحدث.