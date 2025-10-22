قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
رياضة

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال

القسم الرياضي

يخوض ليفربول الإنجليزي اختبارًا أوروبيًا صعبًا خارج أرضه، عندما يحل ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء، على ملعب دويتشه بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد متساوٍ من النقاط (3 لكل منهما)، بعدما حقق كل طرف فوزًا وخسر آخر خلال أول جولتين، ما يجعل المواجهة بمثابة معركة فاصلة لكسر التعادل والاقتراب من التأهل إلى ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

ليفربول في مأزق وسلوت تحت الضغط
ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ تلقى الفريق 4 هزائم متتالية بين الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، كان آخرها أمام مانشستر يونايتد (1-2) في الجولة الماضية من البريميرليج.

كما سقط “الريدز” أمام جلطة سراي التركي (0-1) في البطولة الأوروبية، مما زاد من حجم الضغوط على المدرب الذي لم ينجح بعد في فرض أسلوبه أو استقرار تشكيلته الأساسية.

وتدور في أروقة النادي تساؤلات حول إمكانية تغيير النهج التكتيكي أو إراحة النجم المصري محمد صلاح بعد تراجع مردوده مؤخرًا، في ظل أداء باهت من الصفقات الجديدة ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز اللذين لم يقدما الإضافة المنتظرة حتى الآن.

فرانكفورت يراهن على الأرض والجماهير
في المقابل، يتمسك آينتراخت فرانكفورت بأمل تحقيق انتصاره الثاني في البطولة، مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، خاصة وأن الفريق يُظهر صلابة واضحة على ملعبه دويتشه بانك بارك.

ويعول المدرب دينو توبمولر على سرعة الجناحين كناوف وماريوس وولف، إلى جانب مهارة المخضرم ماريو غوتزه، من أجل استغلال الثغرات الدفاعية في الخط الخلفي لليفربول.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

