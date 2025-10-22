محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال

يخوض ليفربول الإنجليزي اختبارًا أوروبيًا صعبًا خارج أرضه، عندما يحل ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء، على ملعب دويتشه بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد متساوٍ من النقاط (3 لكل منهما)، بعدما حقق كل طرف فوزًا وخسر آخر خلال أول جولتين، ما يجعل المواجهة بمثابة معركة فاصلة لكسر التعادل والاقتراب من التأهل إلى ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

ليفربول في مأزق وسلوت تحت الضغط

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ تلقى الفريق 4 هزائم متتالية بين الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، كان آخرها أمام مانشستر يونايتد (1-2) في الجولة الماضية من البريميرليج.

كما سقط “الريدز” أمام جلطة سراي التركي (0-1) في البطولة الأوروبية، مما زاد من حجم الضغوط على المدرب الذي لم ينجح بعد في فرض أسلوبه أو استقرار تشكيلته الأساسية.

وتدور في أروقة النادي تساؤلات حول إمكانية تغيير النهج التكتيكي أو إراحة النجم المصري محمد صلاح بعد تراجع مردوده مؤخرًا، في ظل أداء باهت من الصفقات الجديدة ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز اللذين لم يقدما الإضافة المنتظرة حتى الآن.

فرانكفورت يراهن على الأرض والجماهير

في المقابل، يتمسك آينتراخت فرانكفورت بأمل تحقيق انتصاره الثاني في البطولة، مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، خاصة وأن الفريق يُظهر صلابة واضحة على ملعبه دويتشه بانك بارك.

ويعول المدرب دينو توبمولر على سرعة الجناحين كناوف وماريوس وولف، إلى جانب مهارة المخضرم ماريو غوتزه، من أجل استغلال الثغرات الدفاعية في الخط الخلفي لليفربول.