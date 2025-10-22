القبض على مالك مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط مالك مصنع مستحضرات ومستلزمات طبية "بدون ترخيص" بالمنوفية.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم لإنتاج وتصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" ، وبحوزته (أكثر من 4 طن مواد خام مجهولة المصدر - كمية كبيرة من العبوات والزجاجات منتج نهائى - الأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهته أقر بإدارته المصنع وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى.