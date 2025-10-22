القبض على صانعة محتوي جديدة بتهمة الرقص الخادش للحياء

ضبطت مباحث الآداب صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو للرقص الخادش للحياء.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى "لها معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .

وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.