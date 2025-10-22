قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة

مبابي وفينيسيوس
مبابي وفينيسيوس

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، في قمة نارية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وسط معنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات محلية وأوروبية، بينما يسعى الفريق الإيطالي إلى استعادة مكانته القارية بعد غياب عن الأدوار المتقدمة في المواسم الأخيرة، ما يجعل اللقاء المرتقب على ملعب سانتياجو برنابيو إحدى أبرز مواجهات الجولة في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ24 برصيد نقطتين.

والتقى ريال مدريد ويوفنتوس في 22 مباراة، بحسب موقع ترانسفير ماركت، فاز النادي الإسباني في 12 مباراة مقابل 8 لصالح الفريق الإيطالي وحضر التعادل في مواجهتين.

وسجل ريال مدريد 30 هدفًا مقابل 22 لصالح يوفنتوس، ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بـ10 أهداف.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وتذاع عبر فناة beIN SPORTS 1 بتعليق عصام الشوالي.

ماذا قال ألونسو عن مواجهة يوفنتوس

اعتبر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا تمثل واحدة من "الكلاسيكيات" التاريخية للقارة، مؤكدًا جاهزية فريقه لخوض اللقاء الكبير على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء، تطرق ألونسو إلى الجدل الدائر بشأن نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى مدينة ميامي الأمريكية، قائلاً: "سُئلت عن ذلك أكثر من مرة، وموقفي لم يتغير، النادي يدافع عن مصالحه وسنرى ما سيحدث، المهم بالنسبة لي هو التركيز على عملنا داخل الملعب".

وعن المباراة المنتظرة أمام يوفنتوس، أوضح مدرب الميرينجي: "إنها مواجهة أوروبية كلاسيكية بكل معنى الكلمة، بين ناديين عظيمين، لعبنا ضد بعضنا كثيراً في الماضي، وأنا شخصياً كنت جزءاً من تلك المباريات عندما كنت لاعباً، لذلك أعرف تماماً قيمتها.. نحن مستعدون جيداً، وسنحاول الاستفادة من عامل الأرض والجمهور في البرنابيو، الذي يأتي دائماً لمشاهدة مباريات كبيرة تليق بتاريخ ريال مدريد".

ريال مدريد يوفنتوس دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس والقناة الناقلة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

استهلاك البنزين

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

