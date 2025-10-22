جاري نيفيل يدافع عن محمد صلاح: لا تراجع بدني.. والأزمة فنية مؤقتة

رأى المحلل الإنجليزي الشهير جاري نيفيل، أن النجم المصري محمد صلاح لا يزال يحتفظ بقدراته البدنية الكاملة، رغم تراجع مردوده الفني مع ليفربول خلال الموسم الجاري (2025-2026)، مشددًا على أن ما يمر به اللاعب ليس سوى مرحلة مؤقتة يمكن تجاوزها في أي وقت.

وقال نيفيل خلال تحليله عبر برنامجه "Gary Neville Podcast": "الكثير بدأ يتساءل عن صلاح وما إذا كان قد دخل مرحلة الانحدار الطبيعي بسبب تقدمه في السن، لكن ما أراه مختلف تمامًا.. بدنيًا لا يبدو عليه أي تراجع، سرعته لا تزال حاضرة، وانطلاقاته قوية كعادته."

ويواجه صلاح فترة غير مستقرة منذ انطلاق الموسم، إذ لم ينجح حتى الآن في تسجيل أو صناعة الأهداف بنفس الوتيرة التي اعتاد عليها في المواسم الماضية، خاصة بعد موسم استثنائي ساهم فيه بأكثر من 50 هدفًا بين تسجيل وصناعة.

ورغم التراجع الرقمي، لا يزال المدرب الهولندي آرني سلوت يعتمد عليه بشكل أساسي، لكن ظهوره في التشكيلة الأساسية أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا بات محل شك، خصوصًا بعد انضمام النجم الإيطالي فيدريكو كييزا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى ألمانيا.

وعن ذلك قال نيفيل: "المشكلة ليست بدنية بل فنية بحتة. هناك بعض التمريرات أو التسديدات التي لم تكن بمستواه المعتاد، وهذا أمر مفاجئ من لاعب يعرف عنه الدقة والإنهاء المثالي."

وأكد المحلل الإنجليزي أن صلاح يملك الإمكانيات التي تؤهله للاستمرار في الملاعب لسنوات قادمة، مضيفًا مازحًا: “أعتقد أنه يمكنه اللعب حتى وهو في الخمسين! يمتلك مهارة فطرية لا تزول، وكل ما يحتاجه حاليًا هو استعادة ثقته أمام المرمى، وسنراه مجددًا في أفضل حالاته.”