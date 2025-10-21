قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
قبل مواجهة فرانكفورت.. ماذا قدم ليفربول ضد الفرق الألمانية؟

يستعد ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، غداً الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات قاريًا بعد الخسارة أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف في الجولة الماضية.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد الأندية الألمانية


لم يُهزم ليفربول في آخر 14 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث، منذ خسارته 4-2 أمام باير ليفركوزن في عام 2002.

وفاز أرن سلوت مدرب ليفربول، في جميع مبارياته الأربع السابقة كمدرب ضد منافس ألماني - أمام يونيون برلين (مرتين) وباير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في الموسم الماضي.

ويبتعد فريق الريدز بهدف واحد عن الوصول إلى الهدف رقم 300 بصفته الفريق الزائر في جميع المباريات الأوروبية.

أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح


في سياق آخر، انتقد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، مستوى النجم المصري محمد صلاح مع الريدز في المباريات الأخيرة.

وشارك صلاح في هزيمة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "ليفربول لديه مباراتان خارج أرضه، حيث سيلعب في دوري أبطال أوروبا ضد فرانكفورت، ثم سيذهب إلى برينتفورد، لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ هاتين المباراتين".

وأضاف: “يجب أن يبدأ صلاح أساسيًا دائمًا في أنفيلد، لأن ليفربول سيكون مسيطرًا على مجريات اللعب، على حدود منطقة الجزاء، وغالبًا ما يسجل في مثل هذه المواقف اليوم. لكنني أعتقد أنه في المباريات خارج أرضنا لا ينبغي أن يبدأ في هذا المستوى الذي يقدمه”.
وواصل: "هل سيرضى صلاح بذلك؟ على الأرجح لا، لكن عندما تصل إلى سن معينة، عليك أن تفهم ذلك، خاصةً عندما لا تلعب جيدًا، أين حجتك؟ الأمر يختلف عندما تُسجل أهدافًا كثيرة، ثم يتخذ مدربك قرارًا تكتيكيًا وتشعر بالإحباط،

وختم: “لا أعتقد أن محمد صلاح في وضع يسمح له بالشكوى إذا استُبعد عن إحدى المباراتين التاليتين خارج أرضه”.

