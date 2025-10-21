فيريرا يدرس منح محمود جهاد فرصة أمام ديكيداها الصومالي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح الفرصة لمحمود جهاد لاعب الوسط خلال لقاء ديكيداها الصومالي المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء وعودته للتدريبات خلال الفترة الماضية.

ويستأنف اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء ديكيداها الصومالي.



كان الفريق حصل على راحة لمدة يومين عقب لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران للحديث عن الاستعدادات للقاء العودة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.